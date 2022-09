Emilie (Mariés au premier regard) en couple : elle officialise avec son chéri et parle déjà enfant !

L'expérience Mariés au premier regard ne lui aura pas permis de trouver chaussure à son pied mais Emilie est aujourd'hui bel et bien heureuse en amour. Mardi 20 septembre 2022, en story Instagram, la candidate de l'émission de M6 a indiqué être en couple.

Pour ce faire, elle a posté la photo d'un couple sur le point de s'embrasser face à la mer, lors d'un coucher de soleil. Et en légende, Emilie prouve qu'elle s'est lancée dans une relation on ne peut plus sérieuse. "Déjà loin de moi et c'est vide sans toi", a-t-elle commencé. Et pour elle d'en dire plus, tout en gardant l'identité de son compagnon secrète : "Ma communauté, je voulais partager avec vous une grande nouvelle, mon coeur n'est plus à prendre. Parfois le bonheur est juste sous nos yeux, je ne pourrai pas pour le moment exposer mon partenaire car lui aussi est dans le domaine musical et je veux me laisser du temps mais honnêtement cela me fait du bien de me sentir deux, et qui sait, la famille pourra s'agrandir".

Les choses vont donc très vite pour Emilie qui songe déjà à avoir d'autres enfants, elle qui est maman de Lina (1 an et née d'une précédente relation). En attendant, il est certain qu'elle a retrouvé le sourire, après des derniers mois compliqués. Il faut dire que la déception fut grande pour Émilie après sa participation à Mariés au premier regard. Alors que son histoire avec Frédérick était prometteuse, eux qui étaient compatibles à 86%, de lourds désaccords sont rapidement venus entacher leur bonheur naissant. "J'ai été très déçue, Fred m'a quitté la veille chez moi. J'étais mal, j'étais en larmes. Le divorce ne s'est pas passé comme vous l'avez vu. C'était malheureusement assez violent", regrettait-elle après la diffusion de l'émission.

Dans la foulée, Emilie perdait son travail dans l'immobilier et faisait face à de gros problèmes financiers. C'est alors sur un coup de tête qu'elle a décidé de changer de vie et de s'installer à Lyon avec sa fille. Rappelons que son ex-mari Frédérick a lui aussi retrouvé l'amour, en la personne de Vanessa, avec qui il est en couple depuis bientôt 1 an déjà.