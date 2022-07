Frédérick (Mariés au premier regard) en couple : il présente sa charmante compagne Vanessa

Frédérick a été révélé au grand public dans Mariés au premier regard 2022, sur M6. Lors de l'émission, le candidat a épousé Emilie, avec laquelle il était compatible à 80%, le plus fort taux de la saison. Mais leur histoire d'amour n'a pas duré à cause des nombreuses tensions qui sont vite apparues au sein du couple. Depuis, le mandataire en immobilier de 40 ans a fait du chemin.

Frédérick est un petit cachotier ! Le 27 juin dernier, M6 a diffusé un épisode "Que sont-ils devenus ?". L'occasion d'avoir des nouvelles des candidats six mois après le tournage. Et lors de l'émission, on avait l'impression que le papa d'Ambre (14 ans) regrettait l'échec de son mariage avec Emilie. Pourtant il n'en était rien puisqu'à l'époque déjà, il était... en couple.

Frédérick a en effet fait cette révélation en story Instagram, lundi 18 juillet 2022. "Je suis gêné, mais ça aurait dû être fait depuis et d'une autre manière", a tout d'abord lancé le charmant métisse un peu mal à l'aise. Et dé révéler qu'il est aujourd'hui amoureux d'une femme prénommée Vanessa. "Vanessa qui est à mes côtés depuis huit mois. Comme je le dis à tout le monde, prenez du recul. En tant que téléspectateur, quand vous regardiez les épisodes, vous aviez l'impression que ça s'était passé hier. Sauf que ça s'était passé il y a un presque un an. Donc de l'eau a coulé sous les ponts. Ils l'ont fait venir à la maison pour une journée de tournage, comme elle vient de la région parisienne. Malheureusement, ils n'ont pas diffusé sa présentation alors que c'était prévu de base. Ils ont préféré me faire passer pour quelqu'un qui regrette, alors que pas du tout. (...) Comme vous êtes nombreux à me souhaiter de trouve la femme qui me suivrait dans mes délires voilà, je vous la présente", a-t-il poursuivi.

Les internautes ont ensuite pu découvrir des images de Vanessa. Une charmante blonde que vous pouvez découvrir dans notre diaporama. De son côté, son ancienne épouse Emilie a révélé qu'elle était toujours célibataire, notamment par peur de souffrir de nouveau.