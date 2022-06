Emilie (Mariés au premier regard) en couple ? Son bilan six mois après le tournage

Si Mariés au premier regard 2022 a permis à Alicia et Bruno et Pauline et Damien de trouver l'amour, il n'en a pas été de même pour Emilie (ancienne négociatrice en immobilier de 34 ans) et Frédérick (mandataire immobilier de 40 ans). Tout avait pourtant si bien commencé entre les deux candidats compatibles à 84% (le taux le plus fort de la saison). Mais de multiples disputes ont brisé leur mariage. La maman de Lina (1 an) a-t-elle retrouvé l'amour depuis ?

La belle brune était l'invitée de l'émission Web de Télé Loisirs Chez Jordan afin de revenir sur son expérience dans l'émission de M6 mais aussi pour en dire plus sur sa vie amoureuse actuelle. Emilie a en effet accepté de dévoiler si actuellement, elle était en couple ou célibataire. L'occasion de découvrir qu'elle a été approchée par des hommes depuis son divorce. "Mais de personnes à qui j'ai laissé la chance, non", a-t-elle vite précisé. La jeune femme est donc toujours célibataire, bien que ses admirateurs soient nombreux. Mais, si elle apprécie d'être courtisée, elle n'a jamais souhaité aller plus loin. "Déjà parce que moi, j'avais vraiment eu des sentiments pour Frédérick, donc j'ai quand même eu un temps, parce que je n'étais pas trop prête. Et puis même, de revoir l'émission, ça m'avait vraiment bouleversée. C'était pas simple", s'est-elle justifiée.

Emilie pourrait toutefois craquer pour l'un des hommes qui lui envoie des messages puisque tous ont "une démarche très respectueuse". "Et ça, c'est touchant", a-t-elle conclu. En attendant, elle profite donc de sa fille Lina qu'elle élève seule. Son père l'a en effet quittée alors qu'elle était enceinte de quatre mois. A l'époque, on leur avait annoncé que leur bébé pouvait être porteur d'une maladie, une situation que le papa n'a pas supportée. Il est donc parti du jour au lendemain. Un sujet sur lequel la maman célibataire s'est confiée à maintes reprises. "Pour moi, ce n'est pas le père de Lina, mais seulement un géniteur. C'est un gros lâche qui se cache parce qu'il aurait bien trop peur de payer une pension alimentaire", déclarait-elle notamment en mai dernier sur Instagram. Sur le réseau social, elle avait également dévoilé que, par le passé, elle avait déjà été mariée.