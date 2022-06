Emilie (Mariés au premier regard) et Frédérick, un divorce "assez violent" : "Ca ne s'est pas passé comme vous l'avez vu"

Le torchon brûle entre Emilie (négociatrice en immobilier de 34 ans) et Frédérick (mandataire immobilier de 40 ans) depuis que leur volonté de divorcer a été annoncée dans l'épisode de Mariés au premier regard 2022 du 30 mai, sur M6. Mais tout ne se serait pas passé comme les téléspectateurs l'ont vu à la télévision.

Mardi 31 mai, la maman de Lina (1 an) a organisé un live sur Instagram afin de répondre aux questions de sa communauté. Et elle a révélé que ce n'est pas lors de sa venue à Hyères chez Frédérick que tous deux ont eu la fameuse discussion sur leur volonté de divorcer. "J'ai été très déçue, Fred m'a quitté la veille chez moi. J'étais mal, j'étais en larmes. Le divorce ne s'est pas passé comme vous l'avez vu. C'était malheureusement assez violent", a-t-elle regretté.

Mais finalement, c'était un mal pour un bien car selon Emilie, le papa d'Ambre (14 ans) n'était pas du tout un homme fait pour elle, bien que les experts aient estimé qu'ils étaient compatibles à 84% (le plus fort taux de la saison). "Frédérick est un dictateur. Les dictateurs, je n'en veux pas", a-t-elle confié. Une pique à laquelle le principal intéressé n'a pas tardé à réagir en partageant un montage photo du film Le Dictateur.

Ce n'est pas le seul sujet sur lequel ils se sont écharpés. Frédérick a évoqué une dispute qu'ils auraient eu concernant sa fille Ambre qui est atteinte du Syndrome de West (Elle fait donc des crises d'épilepsie au quotidien, ne parle pas et ne marche pas). Il a assuré qu'Emilie l'avait accusé d'utiliser sa fille pour passer à la télévision. Des propos que la brunette a vite réfutés : "Je comprends mieux vos commentaires sur Fred, puisque monsieur s'amuse à me faire du tort (...). Je ne peux pas accepter que l'on dise des mensonges sur moi. Et si on continue à raconter des âneries je préviens mon avocat. Honte franchement de faire une émission pour en arriver là. Lamentable." Il est donc bien loin le temps où ils étaient sur leur petit nuage ensemble. Un temps qui ne reviendra jamais.