Emilie (Mariés au premier regard) blonde et déjà mariée : photos avec son ex et confidences sur leur divorce

C'est le 28 mars dernier qu'Emilie a été révélée au grand public, dans Mariés au premier regard 2022 (M6). La négociatrice en immobilier de 34 ans va peut-être épouser Frédérick (mandataire immobilier de 40 ans) avec lequel elle est compatible à 84%. Et on ne le savait pas, mais ce n'est pas la première fois qu'elle vit ce moment. La maman de Lina (1 an) a en effet déjà été mariée comme elle l'a révélé en story Instagram, le 7 avril 2022.

"Je vous montre les photos de ma robe et de la coiffure de mon premier mariage. Attention, c'était il y a onze ans, j'étais blonde", a tout d'abord écrit Emilie. Elle a ensuite partagé une photo sur laquelle on peut découvrir une robe bien différente de celle choisie dans Mariés au premier regard. Si dans l'émission, elle en porte une avec du tulle au niveau du bas et une sorte de corset en haut, il y a onze ans, elle a opté pour une robe bustier avec des froufrous. Elle portait également des gants de couleur blanche. Côté coiffure, pas de tresse cette fois mais de belles boucles et un demi-chignon bien travaillé. Le diadème en revanche est toujours présent.

Les internautes ont pu découvrir une photo sur laquelle elle pose seule et souriante, en plein Paris. C'est ensuite un cliché sur lequel son ex-mari, dont le visage est caché avec un émoji représentant un coeur, lui dépose un tendre baiser qu'ils ont pu admirer. Enfin, Emilie apparaît de dos en train de regarder par une fenêtre.

Confidences sur son ex-mari

Interloqués par cette révélation, ses abonnés se sont empressés de lui poser des questions. La jeune femme a donc précisé que l'homme auquel elle a été mariée était "exceptionnel", qu'il avait des valeurs et des principes. Elle l'a rencontré lorsqu'elle avait 16 ans. "C'était mon premier amour. Nous sommes restés neuf ans ensemble. Mais nos différences culturelles étaient trop fortes et surtout, je ne me sentais pas à sa hauteur à l'époque. J'avais peur du bonheur et j'ai détruit la relation. C'est clairement moi qui a déconné. Et quand j'ai essayé de le récupérer, il était trop tard", a ensuite précisé Emilie. Elle a promis de faire une vidéo pour rentrer davantage dans les détails. En attendant, elle a confié que son ex-mari et elle avaient beaucoup de respect l'un pour l'autre. "Je pense qu'il serait peiné d'apprendre ce qui m'est arrivé pour Lina car en nous séparant, il m'a demandé de choisir un homme bien pour fonder ma famille", a-t-elle conclu.

Emilie a en effet connu une épreuve puisqu'elle a été quittéz par son dernier compagnon alors qu'elle était enceinte de quatre mois. Il est parti car lors d'une échographie, on leur a annoncé que leur bébé pouvait être porteur d'une maladie. Fort heureusement, Lina est née en bonne santé. Depuis, son ex n'est plus revenu dans sa vie. Peut-être trouvera-t-elle enfin le bonheur avec Frédérick.