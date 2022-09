Mariés au premier regard : Une candidate en graves difficultés financières, ses révélations choc

Cette année, Emilie a fait partie du casting de la nouvelle saison de Mariés au premier regard. Elle pensait y trouver l'amour grâce aux experts et entamait même une relation prometteuse avec son époux Frédérick, avec qui elle était compatible à 86%. Malheureusement, très vite des désaccords sont venus entacher leur idylle naissante, jusqu'à ce que ne survienne la rupture violente. Moins d'un an après le tournage de l'émission romantique de M6, Emilie est toujours amère vis-à-vis de son expérience. D'autant plus que celle-ci ne lui a apporté que des ennuis.

Invitée du nouveau numéro de Baby Story de Jeremstar sur YouTube, la maman de Lina (1 an) a justement expliqué traverser une période difficile, financièrement parlant. Et pour cause, depuis sa participation à Mariés au premier regard, Emilie a perdu son travail dans l'immobilier. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le tournage ne lui a rien rapporté. "On n'est pas payé. On est dédommagé de nos journées de travail", a-t-elle rectifié.

Devenue populaire aux yeux du public, Emilie s'est alors lancée dans les placements de produits et l'influence sur les réseaux sociaux. Pour autant, elle gagne beaucoup moins d'argent que dans le passé. "Là, aujourd'hui, avec ce que je fais en placement de produit, je ne pourrais même pas payer la moitié de mon loyer. Avant, je travaillais dans l'immobilier, je gagnais correctement ma vie et là, c'est tout à fait l'inverse. Je gagne deux fois, trois fois moins. Je sais qu'il y a des candidats qui sont grassement payés mais moi ce n'est pas mon cas", a-t-elle tenu à faire savoir, précisant avoir aujourd'hui "du mal à joindre les deux bouts".

"Je n'ai pas de pension alimentaire du tout, t'as un peu d'aide de la CAF, mais franchement, ça dépasse pas les 250 euros par mois. Ce n'est pas avec ça que tu vas pouvoir nourrir ton enfant. (...) J'ai vraiment tout à payer. En tout cas aujourd'hui, j'ai moins de 2000 euros par mois", a-t-elle confié, ajoutant être même actuellement à plus de 1500 euros de découvert au moment de l'interview. "Donc les gens qui pensent que je gagne ma vie, pas du tout !", conclut-elle.