Emily Mitchell : La mort de l'influenceuse de 36 ans, enceinte, enfin expliquée

On connaît finalement la cause de la mort d'Emily Mitchell, l'influenceuse américaine décédée le 22 décembre 2020 à seulement 36 ans, alors qu'elle était enceinte de son cinquième enfant. La famille de la jeune femme a en effet révélé qu'elle avait succombé à une embolie pulmonaire dans un message relayé sur la page de financement participatif GoFundMe, créée pour soutenir son mari Joseph et leurs quatre enfants, Finn, Isla, Edie et Luna.

"Il y a quelques jours, nous avons appris du bureau du médecin légiste que la cause officielle du décès était une embolie pulmonaire [une obstruction d'une artère des poumons, le plus souvent par un caillot de sang, NDLR]. Bien qu'il soit difficile de comprendre comment cela a pu arriver, nous savons que les urgentistes et le personnel médical ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour aider, et donc, nous sommes certains que c'était simplement son heure, le Seigneur l'appelait à la maison", la famille d'Emily Mitchell a-t-elle fait savoir le 12 janvier 2021.

L'Américaine a trouvé la mort soudainement alors qu'elle prenait son petit déjeuner chez elle, dans sa maison de Rhode Island. Emily Mitchell avait acquis une certaine notoriété sur les réseaux sociaux en créant le blog et compte Instagram The Hidden Way, sur lesquels elle mettait en avant sa vie de famille à la campagne, entre religion, école à la maison et pauses câlins avec les poules du jardin. La jolie blonde et son mari Joseph avaient fièrement annoncé l'arrivée de leur cinquième enfant en novembre dernier. Le bébé à venir, qu'ils avaient choisi de prénommer Joey, n'a malheureusement pas survécu au décès de sa mère.