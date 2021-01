Emily Mitchell : L'influenceuse, enceinte, est morte à 36 ans

Emily Mitchell avait gagné plus de 100 000 abonnés en publiant sa vie de famille sur les réseaux sociaux. Mariée à un professeur des écoles, Joseph, sa vie à la ferme avec ses quatre enfants fascinait. Exposant son amour pour la religion et pour Jésus, elle avait gagné le coeur de nombreux américains conservateurs. Moments en famille, décorations, chats, canards et poules : son compte Instagram est une belle invitation champêtre.

Également à la tête d'un blog sur sa famille, The Hidden Way, Emily Mitchell racontait la vie de ses jeunes enfants : Finn, Isla, Edie et Lulu. "Le numéro cinq arrive et nous sommes prêts ! Cela fera treize semaines demain. Je dors comme un ours poilu en pleine hibernation, je respire des bonbons à la menthe comme si c'était mon boulot et j'ai des folles envies de restes du repas de Thanksgiving. Je vais peut-être savoir si c'est une fille ou un garçon cette semaine", avait-elle expliqué sur Instagram, dans sa dernière mise à jour au sujet de sa grossesse.

Le 8 décembre dernier, Emily Mitchell expliquait devoir accoucher de son bébé par césarienne, la cinquième de sa vie. Pour l'heure, 156 000 dollars ont été récoltés.