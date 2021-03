Emily Ratajkowski maman : première sortie avec son bébé et son mari Sebastian

Mariés depuis 2018, Sebastian Bear-McClard et Emily avaient gardé leur union secrète avant de finalement dévoiler leur mariage au grand public. Amusée, elle confiait quelques jours après cette révélation : "C'est resté secret pendant quatre heures ! Les mariages sont super, je veux faire la fête et célébrer l'amour et les relations, mais celui-là était uniquement pour nous et c'était très sympa. Nous nous connaissions depuis longtemps et il aime me dire en blaguant, 'les gens pensent qu'on s'est mariés rapidement mais tu m'as surveillé pendant deux ans'. Je me suis toujours dit 'ok, je ne devrais pas voir ce mec seule' et l'étape d'après, je suis au tribunal en train de me marier."