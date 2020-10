Emma (Mariés au premier regard) en deuil : elle annonce la mort d'un proche

Nouveau coup dur pour Emma... La candidate révélée en 2017 dans la saison 2 de Mariés au premier regard (M6) est en deuil. Elle a rendu hommage à une personne chère à son coeur et récemment décédée, via sa story Instagram mercredi 28 octobre. "Décidément une belle année de merde... jusqu'au bout...", déplore-t-elle d'abord. Et d'ajouter : "Ce soir une étoile de plus brillera dans le ciel... Repose en paix ma petite mémé coco". La jolie blonde aurait donc perdu sa grand-mère. Pour le moment, elle n'a pas donné de plus de précisions à cette publication.

Emma va devoir surmonter cette épreuve douloureuse en solitaire étant donné que Laurent, lui aussi ex-participant à Mariés au premier regard, n'est plus là pour l'épauler. Et pour cause, le couple s'est récemment séparé comme le révélait la jeune femme il y a quelques jours. "Je suis célibataire. Je suis seule depuis dix jours environ. Ce n'est pas une question d'infidélité, de mensonge, de manque d'amour. Rien de tout cela, au contraire. Je parle pour moi. Laurent, je l'aime, je l'ai toujours aimé", confiait-elle en toute transparence. Emma a évoqué des "incompatibilités" pour justifier cette rupture surprise mais n'exclut toutefois pas un possible retour de flamme entre eux. "Autant je vous dis ça et dans six mois, on se rend compte qu'on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Pour l'instant, on est bien séparés. Pour ma part, je suis célibataire, mais pas disponible", a-t-elle déclaré.

Pour rappel, en 2017 dans Mariés au premier regard, Emma avait dit "oui" à Florian, dont elle s'est séparée quelques temps plus tard. Laurent avait quant à lui épousé Vicky. Finalement, bien après le tournage, Emma et Laurent se sont mis ensemble.