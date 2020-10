Emma et Laurent (Mariés au premier regard), la rupture : les raisons de la séparation

Triste nouvelle... Entre Emma et Laurent, révélés en 2017 dans la saison 2 de Mariés au premier regard (M6), c'est terminé. La jolie blonde a annoncé leur rupture sur Instagram lundi 26 octobre 2020. En vidéo face à ses plus de 89 000 abonnés, elle se livre à coeur ouvert.

Face aux nombreuses interrogations de ses followers, la jolie blonde s'est expliquée. "Comme j'ai pu l'évoquer, je suis célibataire. Je suis seule depuis dix jours environ. Ce n'est pas une question d'infidélité, de mensonge, de manque d'amour. Rien de tout cela, au contraire, lâche Emma. Je parle pour moi. Laurent, je l'aime, je l'ai toujours aimé."

Et d'évoquer les raisons de cette séparation inattendue : "Mais voilà, on a pris cette décision ensemble parce qu'il y a des incompatibilités pour la suite. On n'a pas voulu perdre notre temps donc voilà, ça a été notre choix. On n'est pas en mauvais termes, au contraire."

Emma célibataire mais "pas disponible" après la rupture

Emma et Laurent s'entendent encore visiblement très bien. Plus encore, ils pourraient, peut-être, se donner une nouvelle chance à l'avenir et "laisser faire le destin"... "On a pris cette décision mais on ne sait pas de quoi la vie est faite. Autant je vous dis ça et dans six mois, on se rend compte qu'on ne peut pas vivre l'un sans l'autre, déclare la jeune femme. Pour l'instant, on est bien séparés. Pour ma part, je suis célibataire, mais pas disponible."

Et de conclure : "Le but, ce n'est pas de le juger lui, pas de me juger moi, ce sont nos choix à nous. Je vous demande juste d'arrêter de me poser la question, ça me fend le coeur." De son côté, Laurent ne s'est pas exprimé sur le sujet.

Rappelons qu'en 2017, dans Mariés au premier regard, Emma avait dit "oui" à Florian, dont elle s'est séparée quelques temps plus tard. Laurent avait quant à lui vécu une histoire d'amour avec Vicky. Finalement, bien après le tournage, Emma et Laurent se sont mis ensemble. Si les experts de l'émission s'accordaient à dire que les deux profils avaient un certain taux de compatibilité, ils n'avaient pas choisi de les faire se rencontrer...