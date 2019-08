Emmanuelle (L'amour est dans le pré) très amincie : sa folle perte de poids

Dans L'amour est dans le pré 2017, Emmanuelle a tenté sa chance avec Romuald, l'éleveur de poules bio. Leur histoire d'amour n'a pas duré et la jeune femme est retournée chez elle. Depuis, elle a repris sa vie et a décidé de se métamorphoser. Le résultat est juste bluffant.

Amincie de quelques kilos lors du bilan de l'émission en septembre 2017, la jolie brune est à présent méconnaissable. Et pour cause, Emmanuelle s'est donné du mal et a perdu beaucoup de poids. Le 10 août 2019, elle a d'ailleurs annoncé sur sa page Facebook, en légende d'une photo d'elle très amincie, qu'elle atteint son objectif, peser 75 kilos.

"Aujourd'hui est un jour important pour moi, un jour à marquer d'une pierre blanche, c'est le jour que j'ai tant attendu depuis le début de mon rééquilibrage alimentaire sous hypnose qui a commencé mi-mars. Aujourd'hui est ce jour où j'ai atteint l'objectif de départ que j'avais fixé avec mon hypnothérapeute. Aujourd'hui est le jour où j'ai atteins les 75 kg que je m'étais fixé, je suis même arrivé à 74,9kg", déclare-t-elle.

Elle fait ensuite savoir qu'elle a changé sa garde-robe pour acheter un jean taille 40. Elle a donc perdu deux tailles de vêtements. "Fière d'elle" et "heureuse", Emmanuelle parle de "nouvelle naissance", de vie changée. Plus motivée que jamais, elle a donc décidé de poursuivre sa perte de poids. Elle souhaite atteindre à présent les 70 kilos.