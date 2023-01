Emmanuelle Rivassoux et Gilles Luka dévastés par la mort d'un être cher : "Elle s'est endormie un soir..."

L'année 2022 a été marquée par un gros coup dur pour Emmanuel Rivassoux et son compagnon Gilles Luka. Une triste nouvelle que la décoratrice d'intérieur de Maison à vendre (M6) n'a annoncée que le 22 janvier 2023, le temps de digérer un peu la nouvelle.

Dimanche, ce sont des photos d'une chèvre qu'Emmanuelle Rivassoux a publiée sur son fil d'actualité Instagram. Un animal que son cher et tendre et elle avaient recueilli et qui a malheureusement perdu la vie. "Mamie Maguy nous a quittés en 2022... Je n'aime partager sur les réseaux sociaux que des nouvelles positives mais en nous suivant avec @gillesluka, vous étiez habitués à la voir pointer ses petites cornes en story de temps en temps. Nous avons souhaité attendre un peu avant de vous l'annoncer car vos gentils messages nous auraient rendu encore plus tristes à ce moment-là. Maguy s'est endormie un soir dans sa maison et paisiblement aux côtés de son meilleur ami l'âne Pépito. Au réveil notre mamie à la plus belle des barbichettes, s'était transformée en une petite étoile (l'espérance de vie d'une chèvre naine est de 10 à 15 ans, elle en avait 16)", a écrit la belle brune dans un premier temps.

Emmanuelle Rivassoux a ensuite dévoilé que Maguy avait été adoptée en même temps que leur âne, il y a six ans. Ce sont ses parents qui lui avaient fait "cette incroyable surprise". Si au départ, leur chèvre chérie ne se laissait pas toucher, elle a fini par avoir confiance en Gilles Luka et elle et a "vécu de merveilleuses années sur un terrain bien garni qu'elle broutait par-ci par-là car son truc à elle c'était surtout les pommes golden coupées en petits morceaux façon princesse".

Gilles Luka et Emmanuelle Rivassoux n'étaient pas les seuls attristés par cette perte. "Pépito était très attristé et déboussolé au début", a-t-elle précisé. Mais depuis, il a repris du poil de la bête.