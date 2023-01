Emmanuelle Rivassoux, son mari Gilles Luka "séquestré" : gros retournement de situation après une surprise

Vendredi 6 janvier 2023 en première partie de soirée, Stéphane Plaza donne rendez-vous aux téléspectateurs sur M6 pour le 100ème numéro du magazine Maison à vendre. Pour cette émission anniversaire, l'animateur et agent immobilier a réuni autour de lui toute son équipe de décoratrices, composée de Sophie Ferjani et Emmanuelle Rivassoux. Ensemble, ils prendront le temps de se replonger dans les plus grands moments de cette aventure qui a permis la vente de 200 biens. Qui plus est, les trois experts auront l'émotion de recevoir des surprises. Emmanuelle Rivassoux en particulier a eu le bonheur d'avoir sur le tournage la visite de son cher et tendre, son mari Gilles Luka.

Sur Instagram, elle s'est remémorée ce moment en postant plusieurs photos. "Vendredi en prime time sur M6 sera diffusée la 100e émission de Maison à vendre. Et pour l'occasion, j'ai eu une surprise sur le tournage ! Surprise organisée en cachette par Stéphane qui m'a fait trop plaisir : Mon mari @gillesluka a débarqué pendant les travaux pour nous chanter un Happy birthday", a-t-elle légendé.

Et non seulement le DJ a mis l'ambiance mais en plus, il a été sollicité pour donner un coup de main ! "Du coup, on l'a séquestré pour les travaux et il s'est retrouvé à peindre la chambre de Aurélie et Slemane (les parents de l'adorable famille chez qui nous tournions). Et comme il se débrouillait bien, on l'a gardé aussi pour du jardinage avec notre paysagiste Florian", a rapporté la jolie décoratrice d'intérieur, précisant que leur chien tout mignon Bonny "était également de la partie".