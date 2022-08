Emmanuelle Rivassoux, une photo d'elle datant d'il y a 23 ans dévoilée : son mari DJ bluffé !

Emmanuelle Rivassoux est une femme amoureuse depuis vingt-trois belles années. En 1999, elle a fait la rencontre de celui qui se révèlerait être l'homme de sa vie, Gilles Luka. Depuis, le couple est inséparable. Ils ont scellé leur amour il y a seize ans par un mariage et rien ne semble pouvoir ébranler leur bonheur. Sur Instagram, ils s'adressent régulièrement des déclarations d'amour et partagent de magnifiques photos de leur duo complice.

Complètement fou de la belle architecte d'intérieur, Gilles Luka l'a mise en avant ce mercredi 10 août sur son compte officiel, à l'occasion de leur anniversaire de rencontre. Et plutôt que de poster un simple message, le beau DJ s'est plutôt émerveillé en constatant que sa compagne n'avait pas du tout changé au fil du temps. En effet, en découvrant les photos de sa publication, dont l'une est actuelle et une autre datée d'il y a exactement vingt-trois ans, on constate qu'Emmanuelle Rivassoux est restée exactement la même. Même silhouette menue, même chevelure bouclée et surtout, même sourire radieux. "Été 2022 VS été 1999, l'année où l'on s'est rencontré avec Highlander", a-t-il ironisé en légende, faisant référence au personnage de fiction immortel. Et de continuer : "Ne me demandez pas comment elle fait ?! Je pense qu'elle se lève la nuit pendant que je dors pour boire une potion magique parce que moi à priori, j'y ai pas droit à cette potion."

Les internautes ont tout autant été bluffés par cet avant/après. "Emmanuelle, le temps n'a pas d'effet sur toi !", "C'est votre sirène magique", "C'est vrai qu'elle est toujours canon voire même de plus en plus avec le temps", "La seule potion magique c'est votre amour", "Non mais truc de dingue !!!! Elle n'a pas pris un gramme ni une ride", "Effectivement, Emmanuelle n'a pas changé", "On voudrait tous sa potion magique", lit-on.