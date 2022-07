Emmanuelle Rivassoux et Gilles Luka, bientôt un nouveau mariage ? Leur séjour qui leur a donné des idées

Ils s'aiment depuis vingt-trois ans, sont mariés depuis seize ans et leur amour ne faiblit pas. Emmanuelle Rivassoux et Gilles Luka forment un couple solide. Et ils n'hésitent pas à partager leurs aventures avec leur communauté sur les réseaux sociaux. Comme le lundi 18 juillet 2022 où ils ont dévoilé une tendre photo de leurs vacances.

C'est en Provence-Alpes Côte d'Azur que la décoratrice d'intérieur de Recherche appartement ou maison (M6) et le beau DJ ont posé leurs valises. Les tourtereaux sont actuellement au Castellet et sont passés par l'Hôtel & Spa Du Castellet, un cinq étoiles qui en a mis plein la vue à Gilles Luka. Cela lui a même donné des idées. "Dans un lieu comme celui-là, j'avais presque envie de la redemander en mariage. En plus nos témoins étaient justement avec nous ! La route du Castellet est vraiment magnifique et ce stop à l'Hôtel du Castellet est un petit voyage", a-t-il écrit. Afin d'illustrer ses propos, il a publié une photo sur laquelle l'acolyte de Stéphane Plaza fixe l'objectif en souriant. Elle est vêtue d'une belle robe blanche et a des lunettes de soleil vissées sur le nez. Son cher et tendre la regarde avec amour et lui tient l'une de ses mains. En fond, on peut voir le magnifique cadre que leur offre l'établissement.