Emmanuelle Rivassoux en couple : piscine, plage et bisous mouillés avant la reprise

La rentrée approche et Emmanuelle Rivassoux n'est pas prête à reprendre du service ! L'architecte d'intérieur de 41 ans profite de ses derniers jours de farniente au bord de la piscine. La jolie brune, en couple avec le DJ Gilles Luka depuis plus de vingt ans, a partagé des clichés et vidéos de son quotidien au soleil avec son chéri et leur chienne, Bonny. En story Instagram, celle qui co-anime Maison à vendre avec Stéphane Plaza, a apostrophé son collègue avec humour. "Allô, patron ? On pourrait pas un peu décaler la rentrée ?", demande-t-elle, allongée dans son siège gonflable, un verre à la main.

La réponse de son boss ne s'est pas faite attendre ! "Avec plaisir, le 15 septembre. Bon retour", a écrit le plus célèbre des agents immobilier. "Patron de rêve", s'est amusée à noter Emmanuelle Rivassoux.

La quadragénaire a passé sa journée au bord de l'eau, en compagnie de son conjoint musclé et de leur amie à quatre pattes. Gilles Luka s'est saisi de sa planche de surf pour filer sur l'eau, tandis que sa belle bronzait. Leur chien, lui, s'amusait à courir sur le sable. "Bonny, la seule pirate qui a peur de l'eau. Pas un bout de patte !", explique-t-elle à ses abonnés.