Emmanuelle Rivassoux récemment hospitalisée : "J'ai l'autonomie d'une tortue à l'envers"

Début juin, Emmanuelle Rivassoux a inquiété ses abonnés Instagram. L'architecte d'intérieur de Maison à vendre (M6) a révélé qu'elle était hospitalisée. Interrogée par Télé Star, elle a donné de ses nouvelles.

La belle brune va mieux et elle a tenu à le faire savoir. "J'ai l'autonomie d'une tortue à l'envers ou d'un diesel qui redémarre. Mais ce n'est que physique, je garde le moral et l'énergie. Je reprends d'ailleurs les tournages début juillet. J'ai fait un post à ce sujet parce que j'ai l'habitude de publier quotidiennement. Au bout d'un moment, il fallait que j'explique aux gens ce qui m'arrivait", a-t-elle confié. Mais Emmanuelle Rivassoux n'a pas souhaité en dire plus sur le souci de santé qui l'a menée à l'hôpital.

Bien qu'elle adore partager avec ses abonnés, l'épouse de Gilles Luka souhaite garder certaines choses pour elle : "Beaucoup de ce que je mets en ligne tourne autour de mon métier ou de ma vie de femme, comme des recettes de cuisine, des moments que je partage avec mon mari. Les limites se posent naturellement. Je suis transparente mais je ne dis pas tout. Et je ne me sers jamais des réseaux sociaux pour pousser un coup de gueule ou donner mon avis sur l'actualité." Et c'est ce que ses abonnés adorent.

Le 3 juin dernier, Emmanuelle Rivassoux a posté une photo de sa chambre d'hôpital. "J'ai été un peu absente d'Instagram ces derniers jours. P'tit pépin de santé, rien de grave mais un petit séjour ici s'impose. Je ne pense pas qu'ils me gardent longtemps ici, ils n'en peuvent déjà plus de la patiente décoratrice après le relooking de la chambre, j'ai un projet pour le couloir, je voudrais harmoniser la salle de réveil et revoir ce bloc opératoire qui manque terriblement de couleurs", avait-elle écrit. Et quelques jours plus tard, elle a annoncé qu'elle était de retour chez elle : "Je suis maintenant au repos à la maison, Gilles est aux petits soins et Bonny [leur chien, NDLR] ne me quitte pas d'un millimètre ! Elle est trop mignonne, quand quelqu'un approche sa main, elle la prend délicatement dans la gueule et la repousse. Pas facile pour l'infirmière. Tout se passe bien, je devrais pouvoir reprendre les tournages et projets en cours début juillet."

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine Télé Star du 28 juin 2021.