Emmanuelle Rivassoux en couple depuis 23 ans avec son beau DJ : anniversaire romantique au soleil

Le 7 février est une date des plus importantes pour Emmanuelle Rivassoux et Gilles Luka. Elle est la représentation de leur amour. En effet, c'est un 7 février qu'ils ont eu le coup de foudre l'un pour l'autre mais aussi qu'ils se sont dit "oui" il y a maintenant plusieurs années. Si le temps passe, la décoratrice d'intérieur de Maison à vendre et son séduisant DJ sont toujours complices. Ils se sont d'ailleurs offert une belle parenthèse enchantée à deux à l'autre bout du monde, à Tulum au Mexique. Sur place, ils profitent du temps clément, des paysages à couper le souffle et de dîners romantiques sur la plage. Des instants qu'ils ne manquent bien sûr par d'immortaliser et de partager sur leurs comptes Instagram respectifs.

Ce lundi justement, pour leur anniversaire, Emmanuelle Rivassoux et Gilles Luka ont posté quelques photos accompagnées de tendres déclarations d'amour. "Nous nous sommes rencontrés un 7 février puis mariés 7 ans après, jour pour jour. On fête aujourd'hui nos 23 ans de rencontre et 16 ans de mariage. 8 402ème journée avec ma moitié. Noces de saphir sur la Riviera Maya", a de son côté écrit la belle brune de 40 ans.



Gilles Luka s'est quant à lui émerveillé de la beauté intact de son épouse, plus de deux décennies après leur rencontre fortuite. "Si on m'avait montré cette photo en 1999 en me disant : 'Voilà ta future femme et elle sera comme ça dans 23 ans' je n'y aurais pas cru. On fête aujourd'hui notre anniversaire de mariage. Les années filent et comme Emmanuelle ne change pas j'ai toujours l'impression d'avoir la vingtaine, pourtant je mets 15 minutes à me déplier le matin", a-t-il ironisé.