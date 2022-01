Emmanuelle Rivassoux et Gilles Luka, bientôt un enfant ? La réponse franche de la star de Maison à vendre

Toujours auprès de Femme Actuelle, Emmanuelle Rivassoux avait confié que Gilles Luka et elle ne s'étaient jamais séparés. "On a grandi ensemble... Je l'ai rencontré j'avais dix-huit ans donc plus de la moitié de ma vie avec mon amoureux", avait-elle ajouté. Et sur Instagram, elle avait donné davantage de détails sur leur rencontre qui a changé leur vie. "Dans le Vercors on vit un peu en 'ermite' et on adore ça ! Mais quand arrivent les beaux jours, on est heureux de retourner passer quelques moments par-ci par-là, dans notre Var d'origine, retrouver les amis et la famille. Même en mode gestes barrières, ça fait du bien. Et puis, c'est notre pèlerinage d'amoureux puisque c'est ici que notre histoire a commencé. La fille du boulanger de Sanary-sur-Mer a rencontré un musicien Seynois, quelques pains au chocolat plus tard, @gillesluka était conquis", écrivait-elle.

Une histoire digne d'un conte de fées.