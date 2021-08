Enrique Iglesias en deuil : un membre de sa famille est mort

Enrique Iglesias est en deuil. Le chanteur vient de perdre sa grand-mère maternelle, Beatriz Arrastia Reinares. Cette dernière est morte dimanche 22 août à l'âge de 98 ans. Elle s'est éteinte à Madrid, entourée de ses proches. L'artiste, qui vit aux Etats-Unis avec sa chérie, Anna Kournikova, et leurs trois enfants (les jumeaux Nicholas et Lucy, 3 ans et Mary, 1 an) doit se rendre le plus tôt possible dans la capitale espagnole pour soutenir sa mère, Philippine Isabel Preysler, 70 ans.

Il doit également assister aux obsèques de sa défunte grand-mère. Sur les réseaux sociaux, l'interprète de Bailamos n'a fait aucune annonce concernant ce séjour à l'étranger préférant rester silencieux. Selon les informations du DailyMail, Enrique Iglesias fera le voyage avec son frère, le chanteur Julio José Iglesias, 48 ans.