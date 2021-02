Anna Kournikova et Enrique Iglesias : Leur fille Mary a bien grandi !

Mary a un grand frère et une grande soeur, les jumeaux Nicholas et Lucy, qui ont eu 3 ans le 16 décembre dernier.

Anna et Enrique sont extrêmement discrets concernant leur vie privée et leur histoire d'amour, qui a commencé en 2003. Aujourd'hui encore, la date de leur mariage est encore inconnue. Le couple se serait uni en 2007 et brièvement séparé en 2013, avant de se réconcilier. Ni l'ex-reine des courts, ni son compagnon chanteur ont publiquement dissipé ces doutes. Le frère de ce dernier, en revanche, avait tiré les choses au clair dans les pages du magazine espagnol Holà!. Julio Iglesias Jr. avait expliqué : "Ils sont presque mariés, être marié, ce n'est qu'un bout de papier, ils sont ensemble depuis vingt ans. Il vit une vie différente, à une autre époque et ça me plaît de le voir agir comme ça. S'il ne l'a pas dit à son frère, qu'il est marié, alors je peux vous dire que non, il ne l'est pas."

Toujours est-il que leur romance dure depuis 18 ans. Anna Kournikova et Enrique Iglesias ont visiblement trouvé la recette de la longévité, dans une industrie où les séparations sont devenus communes. "Vivons heureux, vivons cachés !", dit le dicton.