Anna Kournikova : Ses quelques photos avec Enrique, un couple discret

Il y a ceux qui posent sur les pages glacées dans les magazines ou qui sont de tous les évènements mondains et il y a Anna Kournikova et Enrique Iglesias. Depuis 2001, les amoureux forment un couple solide mais ultra discret. Ils vivent dans leur chic demeure de Floride et ne s'affichent quasiment jamais devant les photographes. Pour vivre heureux, vivons cachés ?

Anna Kournikova, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire, a fait la rencontre du chanteur Enrique Iglesias au début des années 2000 sur le tournage de son clip Escape. L'ex-star russe du tennis - naturalisée américaine en 2010 - a depuis toujours pris grand soin d'éviter de s'afficher avec son chéri. Ainsi, à l'exception d'un officiel photocall aux MTV Video Music Awards à New York en 2002, le couple fuit les mondanités. Les rares photos d'eux ont été prises par des paparazzis alors qu'ils étaient en sortie shopping, en promenade dans la rue ou en vacances sur un yacht.

Enrique Iglesias a, au compte-gouttes, cédé à la tentation de partager un peu de son intimité avec Anna Kournikova sur les réseaux sociaux. Ce fut le cas récemment lors de la fête des Mères. Il a alors partagé sur son compte Instagram une petite vidéo montrant son amoureuse dans le jardin de leur propriété s'amusant avec un de leurs enfants. En effet, les tourtereaux sont devenus parents de trois enfants : les jumeaux Nicholas et Lucy (nés en décembre 2017) et Mary (née en janvier 2020).