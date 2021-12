Enrique Iglesias et Anna Kournikova comblés : photos de leurs craquants jumeaux pour leurs 4 ans

La mise en ligne de ces adorables clichés a évidemment fait réagir les followers d'Anna Kournikova. Son mari et papa des jumeaux Enrique Iglesias les a commentés de 11 emojis représentant un coeur rouge. Les autres internautes, dont de nombreux Russes, ont adressé leurs meilleurs voeux à Nicholas et Lucy.

Nicholas et Lucy, nés le 16 décembre 2016, ils ont une petite soeur, Mary, née le 30 janvier 2020. Elle célèbrera bientôt son deuxième anniversaire, l'occasion pour sa maman de marquer le coup en partageant un rare cliché du bébé.

Anna Kournikova et Enrique Iglesias sont extrêmement discrets concernant leur vie privée et leur histoire d'amour, qui a commencé en 2003. Des rumeurs de mariage ont souvent circulé mais elles n'ont jamais été confirmées. Le frère d'Enrique, en revanche, avait tiré les choses au clair dans les pages du magazine espagnol Holà!. Julio Iglesias Jr. avait déclaré : "Ils sont presque mariés, être marié, ce n'est qu'un bout de papier, ils sont ensemble depuis vingt ans. Il vit une vie différente, à une autre époque et ça me plaît de le voir agir comme ça. S'il ne l'a pas dit à son frère, qu'il est marié, alors je peux vous dire que non, il ne l'est pas."