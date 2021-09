Anna Kournikova et Enrique Iglesias : leurs jumeaux complices avec leur petite soeur Mary

Cette vidéo des trois bambins est l'occasion de rappeler que le petit Nicholas est déjà le sosie de son père. Bouille à croquer, joues charnues et grands yeux bruns, le garçonnet a tout pour prendre la relève. Sa soeur, Lucy est déjà bien grande et a hérité des traits fins et des cheveux blonds de sa maman. Tous semblent en tous cas très à l'aise sur un terrain de tennis...

Cette année, les jumeaux de 3 ans ont dû faire leur toute première rentrée à la maternelle. Avant de prendre le chemin des salles de classe, ils ont pu tisser des liens intenses avec leur petite soeur Mary. "Ils l'aiment ! Ils ont deux ans de différence alors j'avais un peu peur. Je me suis demandé comment ils allaient réagir. J'ai aussi deux chiens donc ma maison est chaotique. Quand on est revenus à la maison avec Masha [le surnom de Mary, en russe, NDLR], je me disais : "Oh mais comment tout le monde va réagir ?", avait détaillé Enrique Iglesias à People après la naissance de sa cadette.

Très discrets sur leur vie privée, Anna Kournikova et Enrique Iglesias semblent toutefois avoir trouvé la recette de la longévité. Ensemble depuis 2003, cela fera bientôt vingt ans qu'ils ne se quittent plus. Avec trois bébés et de jolies bagues sur l'annulaire gauche de la tenniswoman, les rumeurs d'un mariage sont toujours présentes...