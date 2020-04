Enrique Iglesias papa gaga : première vidéo de sa fille Mary, 2 mois

À 44 ans, Enrique Iglesias a accueilli son troisième enfant, une petite fille prénommée Mary, le 30 janvier 2020. Depuis, le chanteur latino a dévoilé plusieurs photos de l'accouchement et les fans ont pu découvrir d'autres images du bambin. Le dimanche 5 avril 2020, le compagnon d'Anna Kournikova a publié une adorable photo de sa petite fille sur ses genoux, en train de danser sur le tube We are young de Fun.

L'occasion de découvrir le joli visage de celle qu'on surnomme Masha (le diminutif de Maria, en russe), aux grands yeux bleus. La naissance de cette petite Mary est une grande joie pour Enrique Iglesias, comme il l'avait par ailleurs confié dans les pages de PEOPLE Magazine.

Il expliquait que la rencontre entre ses deux aînés, les jumeaux Lucy et Nicholas (2 ans), et la petite Mary s'était "très bien passée". "Ils l'aiment ! Ils ont deux ans de différence alors j'avais un peu peur. Je me suis demandé comment ils allaient réagir. J'ai aussi deux chiens donc ma maison est chaotique. Quand on est revenus à la maison avec Masha, je me disais : "Oh mais comment tout le monde va réagir ?"", avait-il confié au magazine américain, le 5 mars 2020.

Cette troisième naissance dans la famille fondée par Enrique Iglesias et Anna Kournikova n'a fait qu'accentuer les rumeurs de mariage. Dans une interview à Hola !, Julio Iglesias Jr. en a dit un peu plus à ce sujet. "Ils sont ensemble depuis très longtemps et s'entendent à merveille. Ils sont presque mariés, être marié, ce n'est qu'un bout de papier, ils sont ensemble depuis vingt ans. Il vit une vie différente, à une autre époque, et ça me plaît de le voir agir comme ça. S'il ne l'a pas dit à son frère, qu'il est marié, alors je peux vous dire que non, il ne l'est pas", avait-il confié.