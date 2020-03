Enrique Iglesias marié en secret à Anna Kournikova ? Son frère répond

Quand vous voulez savoir quelque chose, demandez à Julio Iglesias Jr. ! Le chanteur espagnol de 47 ans, fils du mythique crooner du même nom, avait révélé que son frère Enrique Iglesias était récemment devenu papa pour la troisième fois. Dans les pages du magazine Hola !, il vient cette fois d'évoquer la situation amoureuse de son hermano, en couple depuis des années avec la belle Anna Kournikova...

En pleine promotion de son nouveau projet musical intitulé Timeless, un disque reprenant le meilleur du répertoire de son père et qui doit donner lieu à une tournée dès le 27 mars sauf si elle est annulée à cause du coronavirus, Julio Iglesias Jr. n'a pas manqué de donner des nouvelles de son frère. "Mon frère est heureux, j'étais avec lui encore hier [Enrique habite à Miami de longue date, NDLR]. Il est ravi et épanoui avec ses enfants, il est satisfait de sa vie", a-t-il relaté. L'interprète des tubes Hero, Bailando, Loco ou encore Heartbeat a accueilli trois enfants avec sa chérie, l'ancienne star russe de tennis Anna Kournikova : les jumeaux Lucy et Nicholas, âgés de 2 ans ainsi que Mary, née en février 2020.

Mais, plus intéressant encore, il a aussi évoqué un sujet qui attise la curiosité des fans d'Enrique Iglesias (44 ans) depuis des années : est-il oui ou non marié avec Anna Kournikova (38 ans) ? "Ils sont ensemble depuis très longtemps et s'entendent à merveille. Ils sont presque mariés, être marié, ce n'est qu'un bout de papier, ils sont ensemble depuis vingt ans. Il vit une vie différente, à une autre époque et ça me plaît de le voir agir comme ça. S'il ne l'a pas dit à son frère, qu'il est marié, alors je peux vous dire que non, il ne l'est pas", a révélé Julio Iglesias Jr. De quoi mettre (enfin) fin aux rumeurs !

À noter qu'Enrique Iglesias vient d'annoncer une tournée commune aux États-Unis et au Canada avec un autre latino très caliente, Ricky Martin.