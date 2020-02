Enrique Iglesias papa : Anna Kournikova a accouché, son frère Julio balance

A la fin du mois de janvier 2020, le magazine Hola! dévoilait qu'Anna Kournikova était enceinte pour la deuxième fois en postant des photos d'elle, le ventre très rond, sur un yacht au large de Miami. La compagne de longue date d'Enrique Iglesias aurait accouché, selon un proche du clan...

Invité de l'émission de radio ADN, au Chili, Julio José Iglesias, le frère - lui aussi chanteur - d'Enrique, a été questionné sur la paternité de son illustre frangin et a donc lâché l'heureuse nouvelle. "Je suis déjà devenu tonton, mon frère en a trois. Il est très heureux, il est comblé dans la vie et dans la musique, de toute évidence", a confié l'artiste selon des propos rapportés par plusieurs médias hispaniques comme La Vox de Galicia ou El Nuevo Dia. Et le frère d'Enrique de toutefois clamer que le sexe du bébé "est un secret", ajoutant cependant qu'Anna Kournikova serait rentrée chez elle à Miami Beach, en Floride, où elle habite de longue date avec Enrique.

L'ancienne joueuse de tennis Anna Kournikova (38 ans) et le chanteur Enrique Iglesias (44 ans) sont déjà les parents de jumeaux : Nicholas et Lucy, nés en 2017. Une première grossesse que l'ancienne brève reine des courts - elle a été numéro un mondial en double en 1999 et 8e mondiale en simple en 2000 - avait réussi à garder secrète jusqu'au bout. Avec l'arrivée de ce troisième enfant, elle va pouvoir compter sur l'aide quotidienne de son amoureux puisqu'il n'a rien de prévu à l'exception d'un concert le 21 février en Arabie saoudite.

L'interprète des tubes Bailando, Hero, Bailamos ou encore Tired of Being Sorry partage régulièrement des photos et vidéos sur les coulisses de sa nouvelle vie sur Instagram. Enrique Iglesias se montre ainsi complètement gaga de ses enfants et se plie en quatre pour les divertir et prendre soin d'eux, même s'il a reconnu que c'est parfois difficile.