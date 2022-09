Enrique Iglesias se lâche avec une fan alors qu'il est en couple avec Anna Kourinkova, les internautes scandalisés

Impossible pour le moment de savoir si sa femme a pris connaissance de cette vidéo et si oui, si elle tolère cette action de son mari ou non. L'artiste de 47 ans a pour habitude de rester très discret sur sa vie privée. Ses confidences sur ce sujet se font plutôt rares mais sont à chaque fois sans-filtre ! En 2018, il évoquait sa vie sexuelle avec sa compagne en assurant qu'ils n'avaient pas "diminué la cadence" malgré la naissance de leurs jumeaux. "C'est incroyable de la voir être une aussi bonne mère. Comme tous les couples, il y a des hauts et des bas et ce n'est pas toujours rose. Mais c'est ce qui rend cela parfait", confiait-il également, une déclaration plus classique.