Enrique Iglesias : Photos inédites de ses jumeaux Nicholas et Lucy

D'ordinaire très secrets sur leur vie de famille, Enrique Iglesias et sa compagne Anna Kournikova semblent avoir pris une nouvelle résolution pour l'année 2020 : partager plus souvent les bouilles adorables de leurs enfants, les jumeaux Nicholas et Lucy, qui ont fêté leurs 2 ans le 16 décembre dernier. Dimanche 19 janvier 2020, le chanteur a publié une rare photo de lui et de ses petits, jouant dans leur jardin. "Chillin", écrit-il en légende.

Plus tard dans la journée, Enrique Iglesias dévoilait une autre photo, cette fois du petit Nicholas et de ses brassards gonflés dans une piscine. Il place sa main devant la bouche de son père. "S'il te plaît, ne m'embrasse plus", légende le chanteur avec humour. Une publication plébiscitée plus de 650 000 fois.