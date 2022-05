Enrique Iglesias et Anna Kournikova : Rares images de leurs 3 enfants pour une journée importante

Enrique Iglesias et Anna Kournikova n'avaient pas un, mais bien deux évènements à fêter en ce dimanche 8 mai ! Le couple, ensemble depuis plus de vingt ans, continue de vivre une belle histoire d'amour, entouré de leurs trois enfants. Après avoir célébré les 4 ans de leurs jumeaux Nicholas et Lucy en décembre dernier, les parents avaient donc l'occasion de remettre ça hier pour organiser une belle journée à 5 avec leur petite dernière, Mary, née en janvier 2020.

Comblés de bonheur, Enrique Iglesias et Anna Kournikova ont profité de cette belle journée pour prendre des photos et des vidéos et les partager avec leurs fans sur les réseaux sociaux. L'ancienne joueuse de tennis, suivie par plus de 1,8 million d'abonnés sur les réseaux sociaux, a publié une jolie photo de sa petite famille pour célébrer un jour bien particulier, l'anniversaire de son compagnon. En effet, le chanteur espagnol a fêté ses 47 ans hier et il a eu droit à une belle journée en famille, comme on peut le voir sur la photo. "Joyeux anniversaire au plus incroyable des pères. On t'aime plus que tout !!!", écrit la sportive russe de 40 ans en commentaire de sa publication.