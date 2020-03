Enrique Iglesias révèle le prénom de son 3e enfant, aux origines russes

En couple depuis 2001 avec sa compagne Anna Kournikova, Enrique Iglesias est a de nouveau connu la joie d'accueillir un agrandi la famille avec l'arrivée d'une petite fille dont ils n'avaient pas encore dévoilé le prénom mais qu'ils surnommaient déjà leur "soleil".

Interviewé par le magazine People, l'artiste espagnol a enfin révélé le prénom de sa fille lorsqu'on lui a demandé comment se passait la relation entre ses jumeaux et sa dernière fille. "Il y a une différence de deux ans, donc j'avais un peu peur. Je me disais : 'Comment vont-ils réagir ?' Et j'ai deux chiens donc ma maison est chaotique. Quand nous sommes rentrés à la maison avec Masha, je me suis dit : 'Oh, comment va réagir tout le monde ?' a-t-il répondu. Leur troisième enfant s'appelle donc Mary (ou Masha en russe), prénom qui rappelle les origines de l'Est de sa maman.

Précédemment interrogé par Entertainment Tonight sur sa nouvelle vie de famille, le chanteur de 44 ans qui va partir en tournée avec Ricky Martin avait déclaré : "Je ne dors plus, mais je passe des instants merveilleux ! Je ne changerai cela pour rien au monde !" Concernant l'avenir de ses enfants, Enrique a déjà une petite idée en tête... L'interprète du titre Hero préférerait qu'ils s'orientent vers le sport plutôt que d'opter pour une carrière musicale comme la sienne. Il a expliqué son choix : "Je peux vous dire honnêtement que si je devais choisir, ce serait certainement le sport. Juste parce que j'aime le sport. J'aime le golf, j'aime le tennis, et ça ne me dérangerait pas de voir une de mes petites filles jouer au tennis". Très admiratif de sa compagne, ancienne tenniswoman de renommée mondiale, il a d'ailleurs déjà un peu encouragé Anna à devenir le futur coach sportif de leurs enfants. "Je ne veux pas devenir l'un de ces pères obsessionnels, mais j'ai dit à Anna : 'Tu peux être le meilleur entraîneur du monde'", a-t-il indiqué avec humour. Quoi qu'il en soit, il reste encore quelques années avant de découvrir la future vocation des enfants d'Anna et d'Enrique. Patience !