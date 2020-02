Enrique Iglesias papa : jolies photos de son 3e enfant avec Anna Kournikova

"Mon soleil 30.01.2020", ont-ils chacun écrit sur le réseau social. Le chanteur espagnol de 44 ans a de son côté publié un portrait de lui à la maternité, en blouse, masque et gants, avec son nouveau-né dans les mains. A voir le joli bonnet à noeud rose sur la tête du bébé, l'interprète de Bailando et Tired of Being Sorry pourrait bien être papa d'une deuxième petite fille. Anna Kournikova a quant à elle dévoilé deux nouveaux clichés réalisés quelques instants seulement après la naissance de son troisième enfant, visiblement par césarienne.