Enrique Iglesias : Baignade hilarante avec ses jumeaux Lucy et Nicholas (très ronchon)

C'est l'été et Enrique Iglesias semble déjà bien profiter de ses vacances en famille au soleil. Le compagnon d'Anna Kournikova a partagé une touchante photographie avec ses jumeaux Lucy et Nicholas sur Instagram le 5 juillet 2021. Assis dans une piscine, ses jumeaux bien installés dans ses bras, le chanteur de 46 ans tient fermement ses bambins et apparaît en train de tirer la langue.

Parvenant toujours à être sexy qu'importe les circonstances, l'interprète du titre Bailando se baigne tout habillé et avec un bob en jean. Ravie d'être avec son papa, la petite Lucy est souriante et pose avec des lunettes de soleil blanches en forme de coeur (qui appartiennent sûrement à sa maman ?) tandis que son frère jumeau Nicholas apparaît avec un seau rouge et semble très agacé qu'on puisse le prendre en photo alors qu'il patauge paisiblement dans son bain.