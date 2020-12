Enrique Iglesias et Anna Kournikova : Leurs jumeaux Lucy et Nicholas, leurs sosies à 3 ans

Cela fait déjà trois ans qu'Anna Kournikova et Enrique Iglesias sont devenus parents de jumeaux. Trois années de paires de couches à changer, de doubles biberons à préparer et de double-dose de pleurs en pleine nuit, récompensées aujourd'hui par toute la tendresse qu'inspirent Lucy et Nicholas. Le mercredi 16 décembre 2020, à l'occasion de leur 3e anniversaire, l'ancienne championne de tennis a publié plusieurs photos des jumeaux sur Instagram.

Il est bien difficile de ne pas lâcher un petit cri d'émoi en découvrant la bouille du petit Nicholas, digne d'une publicité Kinder. En plus d'être absolument à croquer, le petit garçon aux grands yeux bruns ressemble comme deux gouttes d'eau à son papa, Enrique Iglesias. De nombreux internautes ont souligné leurs traits communs. Casquette à l'envers et petit polo entrouvert : Nicholas a déjà toutes les bases pour devenir un véritable latin lover.

Partageant les grands yeux chocolat de son frère, Lucy a tout aussi grandi. Pommettes charnues, cheveux très blonds et regard malicieux : la petite fille apparaît changée. Plutôt discrète sur sa vie de maman, Anna Kournikova ne partage des photos de ses enfants que très rarement. Aujourd'hui, on constate que les jumeaux ont bien poussé. À 3 ans, ils ne devraient pas tarder à faire leur première rentrée scolaire.