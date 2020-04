Anna Kournikova : Rare photo de sa fille Mary (2 mois) à la bouille adorable

La veille, Enrique Iglesias publiait sur son compte Instagram une vidéo de sa fille surnommée Masha, hilare, sur ses genoux. Déjà parents des jumeaux Lucy et Nicholas (2 ans), Anna Kournikova et le chanteur redoutaient les présentations.

"Ils l'aiment ! Ils ont deux ans de différence, alors j'avais un peu peur. Je me suis demandé comment ils allaient réagir. J'ai aussi deux chiens, donc ma maison est un chaos. Quand on est revenus à la maison avec Masha, je me disais : 'Ah, comment tout le monde va réagir ?'", avait raconté l'artiste latino à People Magazine, début mars. Pour rappel, Enrique Iglesias et Anna Kournikova vivent une belle histoire d'amour depuis 2001, mais ils ne sont toujours pas mariés.