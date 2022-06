Anna Kournikova : Cette star du sport à qui elle aurait été mariée... bien avant Enrique Iglesias !

A 41 ans, qu'elle fête ce mardi 7 juin, Anna Kournikova est plus connue aujourd'hui pour son mariage avec Enrique Iglesias que pour sa carrière sportive ou pour ses frasques chez les VIP. Pourtant, cette maman de trois enfants (Nicholas et Lucy, nés en 2017 et Mary, née en 2020), qui a rencontré le chanteur espagnol en 2001, a eu un passé plutôt mouvementé et une vie amoureuse bien remplie !

Alors au top de sa carrière tennistique, à la fin des années 90, la jeune fille est la cible des tabloïds qui la voient en couple avec tous les joueurs de tennis du circuit masculins. Passant son temps à démentir les rumeurs, elle finit par tomber amoureuse d'un autre sportif, le hockeyeur russe Serguei Fedorov, qui a 12 ans de plus qu'elle. Tous les deux vivent une belle histoire pendant plusieurs mois qui s'est finalement conclue... par un mariage !

Si l'ancienne joueuse de tennis russe a toujours nié avoir épousé son compatriote, c'est lui qui avait fini par lâcher le morceau. En 2003, lors d'un entretien dans un journal spécialisé, il avait confirmé les rumeurs, en affirmant : "Nous avons été brièvement mariés et nous sommes maintenant divorcés". A l'époque, il avait expliqué qu'il n'avait pas gardé de contacts avec son ex-femme. Et on comprend pourquoi !

En effet, la séparation, survenue quelques mois plus tard, aurait été causée par une infidélité de la jeune femme, à l'époque âgée d'à peine 20 ans, avec un autre joueur de hockey russe, Pavel Boure, avec qui elle s'est également vite fiancée avant que leur histoire ne s'arrête là. Si les deux joueurs n'en ont jamais parlé en public, ils se sont fait la tête pendant des années, ne pouvant jamais se retrouver ensemble. Serguei n'a d'ailleurs pas joué en équipe de Russie pendant tout le temps où son rival en a fait partie.

Anna Kournikova, quant à elle, a fini par se caser peu de temps plus tard avec le chanteur Enrique Iglesias : en 2001, alors au top de sa célébrité, elle accepte de jouer la fiancée du fils de Julio Iglesias pour un clip tourné aux Etats-Unis. Le coup de foudre est immédiat et bien qu'ils soient plutôt discrets, tous les deux sont toujours très amoureux. Leurs trois enfants, les jumeaux Nicholas et Lucy, 5 ans, et la petite Mary, 2 ans, ont complété une belle famille soudée comme jamais !