Anna Kournikova : Les dessous de son histoire d'amour avec Enrique Iglesias

C'est l'une des joueuses de tennis les plus connues au monde et pourtant ce n'est pas vraiment pour ses performances sportives. Anna Kournikova vient de fêter ses 40 ans et au début de sa carrière, c'est surtout pour sa plastique avantageuse que l'athlète russe s'est fait connaître. Joueuse correcte, elle a beaucoup fait parler d'elle suite à sa relation avec le bel espagnol Enrique Iglesias. Ils sont aujourd'hui mariés et parents de trois enfants, les jumeaux Nicholas et Lucy (nés en 2017), qui ressemblent énormément à leurs parents, et la petite Mary, née en janvier 2020.

Rencontre sur le tournage d'un vidéoclip

Une très belle histoire qui s'écrit depuis 20 ans puisque les deux tourtereaux se sont rencontrés en 2001. Le chanteur espagnol de 46 ans est alors au fait de sa gloire avec plusieurs tubes sortis à la fin des années 90 comme Esperanza et surtout Bailamos qui devient un succès mondial. Pour tourner le vidéoclip de son nouveau titre, Escape, le chanteur choisit la Californie et surtout Anna Kournikova comme partenaire à l'écran. Une rencontre qui va faire des étincelles puisqu'Enrique Iglesias va vite tomber sous le charme de la belle russe. Dans une vidéo qui dévoile les coulisses du vidéoclip, le fils de Julio, explique qu'il est particulièrement ravi de travailler avec la jolie blonde. "Elle est jolie, talentueuse, et c'est une bonne joueuse de tennis. Il n'y a pas besoin d'être un bon acteur pour embrasser Anna !", se réjouit-il.

Une déclaration qui laisse comprendre que le chanteur n'est pas insensible aux charmes d'Anna Kournikova puisqu'à la suite du tournage, les deux stars vont se mettre ensemble. Dans un premier temps très discrets, les amoureux vont finalement faire leur première apparition publique le 29 août 2002 lors des MTV Video Music Awards.