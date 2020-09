Anna Kournikova : Ce métier qu'elle prédestine déjà à sa fille Mary (7 mois)

Mêmes yeux bleus clairs, même "crinière" blonde et même teint de porcelaine... La petite Mary a décidément déjà tout de sa maman. Y compris... le talent ? Le 16 septembre 2020, Anna Kournikova (39 ans) a publié une nouvelle photographie de sa fille cadette Mary sur Instagram. Craquante, la petite fille est vêtue d'un petit polo blanc avec une minijupe en dentelle. À seulement 7 mois, la petite fille pose tel un véritable mannequin et semble, selon sa maman, déjà prédestinée à une grande carrière de sportive. Déjà certaine que sa fille a hérité de ses capacités et de ses facultés en la matière, l'ancienne tenniswoman qui a remporté deux titres du Grand Chelem en Australie écrit en légende : "Wimbledon, me voilà..." Mary sera-t-elle une future championne de tennis comme l'espère sa maman ? En tout cas, elle a déjà l'allure et le style d'une vraie compétitrice.

"Mini maman" réagit un fan, "Bébé Anna, quelle beauté" ajoute un internaute, "Quelle belle petite fille, elle a tout de sa maman" renchérit un autre. Un cliché déjà "liké" par plus de 230 000 abonnés, déjà prêts à découvrir et à admirer Mary sur les courts de tennis (et ailleurs !)

Déjà parents de jumeaux (Lucy et Nicholas nés en 2017), Enrique Iglesias et Anna Kournikova ont accueilli Mary le 30 janvier 2020. Le couple avait partagé de nombreuses photographies de l'accouchement sur Instagram. Très émus, l'interprète des tubes Bailando, Hero, Bailamos ou encore Tired of Being Sorry et sa compagne avaient déjà trouvé l'adorable surnom de leur fille cadette, leur "soleil".