Equipe de France : Maladie de Sever, d'Osgood-Schlatter... Un joueur pas épargné par les soucis de santé

C'est un match pas comme les autres et dont l'issue pourrait changer la vie de nombreux joueurs pour l'éternité. Ce 18 décembre, l'équipe de France rencontre l'Argentine en finale de Coupe du monde dans un match pour l'histoire. Si Lionel Messi remporte enfin le trophée, il sera sans conteste le meilleur joueur de tous les temps, lui qui à 35 ans a déjà tout gagné, mais si les Bleus réussissent l'exploit de le battre, ils auront gagné deux compétitions consécutives et Didier Deschamps entrera alors dans la légende des Bleus à tout jamais. Un match à enjeu rendu possible par la très belle victoire des tricolores le 14 décembre face au Maroc, avec notamment un dernier but du petit nouveau, Randal Kolo Muani.

Entré en jeu, il marque sur son premier ballon et signe des débuts spectaculaires en bleu. Pourtant, tout aurait pu s'arrêter bien plus tôt pour le joueur de 24 ans qui évolue actuellement à l'Eintracht Francfort, en Allemagne. Originaire de la banlieue parisienne et né à Bondy (Seine-Saint-Denis), il a évolué dans plusieurs clubs de la région parisienne, mais à l'époque, il connaît des problèmes qui auraient pu lui être fatals pour sa progression. "Randal a beaucoup grandi et a connu tous les soucis de croissance qui peuvent exister", explique son entraîneur de l'époque, Nicolas Damont, dans un article du Parisien. L'article évoque notamment l'ostéochondrite de Sever, une pathologie inflammatoire qui affecte le talon, ainsi que la maladie d'Osgood-Schlatter, qui touche l'os et le cartilage au niveau de la jambe.

Malgré les difficultés des premiers temps, Randal Kolo Muani persévère et ses problèmes finissent par partir. "Quand il est arrivé chez nous, Randal était un des plus petits de sa génération avant d'en être l'un des plus grands quand il est parti (...) Lors de son premier match avec nous, après trois mois d'indisponibilité, il avait marqué le but de la victoire à la dernière minute contre Mulhouse et fini avec les larmes aux yeux", se rappelle Nicolas Damont.

Désormais joker de luxe chez les Bleus, Randal Kolo Muani est la belle surprise de cette Coupe du monde, en espérant qu'il fasse de nouveau une entrée décisive face à l'Argentine aujourd'hui !