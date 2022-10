Eric Antoine méconnaissable avec les cheveux longs : une photo de lui adolescent refait surface

À 46 ans, Éric Antoine a plusieurs casquettes : magicien, animateur télé et aussi humoriste ! C'est à la fois l'humoriste et le magicien qui est actuellement en tournée avec son spectacle de magie et d'humour intitulé Grandis un peu !

L'animateur du Plus Grand Karaoké de France sur M6 était ce samedi 1er octobre 2022 l'invité de Télématin pour la promotion de son show. Interrogé par Damien Thévenot, Éric Antoine s'est exprimé sur ses motivations à écrire ce spectacle. "L'idée c'est de toujours se souvenir des rêves que l'on faisait lorsqu'on était enfant et d'y être fidèle. Je trouve qu'un adulte heureux, c'est un adulte qui continue à discuter avec l'enfant intérieur", a-t-il souligné.

Sans le savoir, je rêvais déjà de ce métier

En parlant de jeunesse, Éric Antoine a eu la bonne surprise durant l'émission de revoir une photo de lui à l'âge de 13 ans. Le magicien apparaît méconnaissable avec des cheveux longs, un pull en laine et d'apparence plutôt svelte. "Houlà !", a-t-il réagi. Déjà passionné de magie, le jeune homme participait au plus grand spectacle de magie au monde qui se tenait au musée de la magie dans le Marais à Paris. "On était une dizaine de magiciens. On devait faire des petits tours de magie et toutes les dix minutes on changeait de magicien", s'est-il souvenu. À ce moment-là, celui qui n'était pas encore le personnage que l'on connaît, semblait avoir trouvé sa voie : "Sans le savoir, je rêvais déjà de ce métier parce que, jamais, adolescent, je me suis dit que j'allais faire ce métier de magicien, d'humoriste, d'animateur, de comédien... jamais ! J'étais passionné de cinéma, de théâtre, de littérature... Et la magie était une de mes passions et un de mes hobbies." Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui Eric Antoine peut se vanter d'avoir plusieurs cordes à son arc !