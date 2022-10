Diaporama : Eric Antoine méconnaissable avec les cheveux longs : une photo de lui adolescent refait surface

Eric Antoine, Stéphane Plaza et Karine le Marchand - Cérémonie de clôture du 61ème Festival de Télévision de Monte Carlo le 21 juin 2022. © Denis Guignebourg/Bestimage. © Purepeople BestImage, Denis Guignebourg

Eric Antoine, Stéphane Plaza et Karine le Marchand - Cérémonie de clôture du 61ème Festival de Télévision de Monte Carlo le 21 juin 2022. © Denis Guignebourg/Bestimage. © Purepeople BestImage

12 / 16