Eric et Nathalie (L'amour est dans le pré 2020) : Premier baiser et séjour prolongé

C'est une nouvelle aventure qui débutait pour Eric l'Auvergnat. Suite au départ de ses deux prétendantes Sylvie (55 ans), une fonctionnaire de mairie et Cathy (47 ans), agent d'entretien dans un lycée, Eric l'Auvergnat avait perdu son sourire. Mais il a vite eu le bonheur de recevoir une belle surprise. L'éleveur de vaches laitières de 57 ans a appris que Nathalie, une factrice de 58 ans, lui avait écrit (un peu en retard) dans l'espoir de le rencontrer. Après un petit speed-dating concluant, elle est donc venue chez lui pour faire plus ample connaissance. Et tout se passait bien comme on a pu le voir dans l'épisode de L'amour est dans le pré 2020 du 30 novembre.

"Je me sens bien ici et bien avec toi", a confié Nathalie à l'agriculteur. Tous deux se sont mis d'accord pour avancer lentement afin de ne pas s'emballer trop vite. Mais la prétendante voulait tout de même que ça avance et a donc pris les choses en main en tentant un petit rapprochement. C'est main dans la main qu'ils ont visité la cité médiévale de Salers. De quoi rassurer Eric avant de présenter sa prétendante à ses proches. Une soirée qui s'est merveilleusement bien passée.

Le lendemain, c'est lors d'un déjeuner à bord d'un lac qu'ils ont échangé. Nathalie a une fois de plus assuré qu'elle se sentait bien auprès d'Eric. Un sentiment partagé. Tous deux ont donc convenu de prolonger le séjour de la prétendante à la ferme. Loin des caméras, ils ont échangé un bisou comme ils l'ont confié avant de s'embrasser de nouveau, devant l'objectif cette fois-ci. Sont-ils toujours en couple aujourd'hui ? La réponse lors du bilan du 7 décembre.