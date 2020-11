Eric l'Auvergnat (L'amour est dans le pré) favorisé : une nouvelle prétendante vient le séduire

Grande première dans L'amour est dans le pré. Suite au départ de ses deux prétendantes Sylvie (55 ans), une fonctionnaire de mairie et Cathy (47 ans), agent d'entretien dans un lycée, Eric l'Auvergnat a eu le bonheur de recevoir une belle surprise. L'éleveur de vaches laitières de 57 ans a fait son retour à Paris pour se prêter une fois de plus au jeu du speed-dating car la production a découvert la lettre d'une femme qui pourrait parfaitement lui correspondre. Karine Le Marchand et les équipes ont donc souhaité donner un "petit coup de pouce au destin" pour lui permettre une nouvelle fois de peut-être trouver son âme soeur.

Après avoir fait le bilan de son début d'aventure avec la présentatrice, Karine Le Marchand lui a annoncé la grande nouvelle. "Tu es un petit peu favorisé dans cette émission. On a reçu une lettre qui nous a beaucoup touchés et on a trouvé que cette femme cochait absolument toutes les cases ce ce que tu recherchais. Elle s'appelle Nathalie", a-t-elle confié avant de lui donner la fameuse lettre. Une fois les quelques lignes lues, Eric a rencontré la factrice de 58 ans. Un peu troublé, il a pu compter sur Nathalie pour mener la danse. Et bien vite, il l'a conviée chez lui à la ferme.

Peu de temps après le speed-dating, Eric a donc reçu Nathalie chez lui. Après être allé la chercher (avec un peu de retard), c'est très enthousiastes qu'ils sont allés chez lui et ont fait le tour du propriétaire. "On a un bon feeling, on ne se prend pas la tête", a-t-elle déclaré. Et elle a vite mis la main à la patte une fois l'heure pour Eric de travailler. Heureux, l'agriculteur a expliqué à sa prétendante qu'il était prêt à se lancer dans un "contrat longue durée" avec elle. Une envie partagée !