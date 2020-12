Eric le chevrier (L'amour est dans le pré 2020) seul au bilan : il reçoit un nouveau courrier

Dès l'ouverture de son unique courrier dans L'amour est dans le pré 2020, Eric était déjà fou de sa "petite Claudine". C'est donc très enthousiaste qu'il s'est rendu au speed-dating. Sans surprise, la maman célibataire de 55 ans est donc venue à la ferme. Mais tout ne s'est pas passé comme l'agriculteur l'espérait. Un peu trop fixé sur sa télévision durant les soirées, il a fini par vexer sa prétendante. En larmes, cette dernière a vite annoncé qu'elle quittait l'exploitation. Karine Le Marchand a tenté de les réconcilier en les voyant chacun de leur côté. A-t-elle réussi ?

La réponse est non car c'est seul que le chevrier de 54 ans s'est rendu au bilan. Karine Le Marchand a donc décidé de lui organiser une balade surprise en s'accompagnant de deux femmes aux conseils bienveillants, Lucile et Yolanda. Toutes les trois, elles tentent de faire ouvrir les yeux à Éric et lui faire revoir ses attentes vis-à-vis de la vie de couple. Le mot d'ordre : la délicatesse. "Tu trouves que tu as montré quelque chose de toi qui donne envie de continuer ?", lui demande l'animatrice. Sur le fait accompli, c'est un Eric assagi et beaucoup moins blagueur qui reconnaît avoir besoin de tendresse et d'une partenaire à ses côtés.

Karine est alors heureuse de lui annoncer que tout n'est pas perdu et qu'une retardataire lui a écrit, une certaine Magalie âgée de 49 ans. En découvrant sa lettre, Eric retrouve le sourire et semble charmé par son courrier ainsi que par ses photos. Il promet de la contacter. L'animatrice espère désormais que ses conseils précieux lui seront utiles avec sa nouvelle prétendante et que l'agriculteur trouvera enfin le bonheur.