Eric (L'amour est dans le pré 2020) : Ses SMS envoyés à Claudine dévoilés, elle fait la morte

Éric (54 ans), chevrier et ramoneur en Nouvelle-Aquitaine, a vécu une grosse désillusion dans L'amour est dans le pré 2020. Alors que leur relation avait débuté sur les chapeaux de roues, elle s'est vite détériorée à cause de l'amour que l'agriculteur portait à sa télévision. Claudine s'est sentie délaissée et a donc pris la décision de partir. Elle avait toutefois laissé la porte ouverte en expliquant que si Eric se remettait en cause, elle pourrait changer d'avis. Ils avaient donc échangé leurs numéros de téléphone. Peinée par cette situation, la présentatrice Karine Le Marchand a tenté d'intervenir dans l'épisode du 26 octobre. Résumé !

Pour tenter de se changer les idées, Eric s'est rendu sur la plage où il avait prévu d'emmener sa prétendante. "Claudine me convenait. J'ai fait une boulette sans m'en rendre compte. Il faut que j'essaie de l'appeler pour lui dire que je l'aime et que je n'attends qu'elle. Ce n'est pas tout perdu, on va arranger le coup", a-t-il confié. Karine Le Marchand aussi croyait en leur histoire, elle leur a donc proposé à chacun un rendez-vous pour qu'ils parlent sans tabou de la situation.

Karine Le Marchand à la rescousse

"L'heure est grave", a-t-elle déclaré à Claudine. Cette dernière a donc expliqué qu'elle n'avait pas reconnu Eric une fois chez lui, qu'elle lui trouvait plus d'assurance et qu'elle ne se voyait pas continuer dans ce rapport de force. "Puis il y a eu l'épisode de la télé. Je l'ai très mal vécu. C'était un grand moment de solitude. A un moment je lui ai dit que j'allais me coucher. Il ne s'est même pas retourné et m'a dit : 'Ouais, bonne nuit.'" Karine Le Marchand lui a fait comprendre qu'elle aurait dû parler de ce qu'elle ressentait avec lui. "Je ne suis pas sûre d'avoir assez de patience pour le changer", a déclaré la prétendante très émue. Karine l'a invitée à bien prendre le temps de réfléchir car elle voyait bien qu'elle tenait à l'agriculteur. Un conseil qu'elle a écouté.

De son côté, Eric n'a toujours pas compris pour quelle raison elle s'était braquée à cause de la télé. "Ce n'est pas une excuse valable", a-t-il assuré. Karine Le Marchand lui a donc expliqué que Claudine souhaitait simplement passer un moment en amoureux avec lui. "Elle a ses torts aussi parce qu'elle ne t'a pas laissé beaucoup de chance et elle n'a pas exprimé ce qu'elle voulait", a reconnu la présentatrice de 52 ans. Peu confiant, Eric a dévoilé qu'il avait tenté de l'appeler soixante-quatre fois, qu'il avait envoyé de nombreux SMS mais qu'ils étaient restés sans réponse. Karine y a jeté un oeil et certains étaient... surprenants. "Je mange un steack, frites", par exemple. Heureusement, il avait aussi écrit de doux messages et lui avait dit "je t'aime". Reste à savoir si Claudine changera d'avis. La réponse au bilan !