Estelle et Maximilien (Mariés au premier regard) face à une situation inédite et délicate : les incroyables coulisses dévoilées

Estelle (30 ans) et Maximilien (31 ans), sont compatibles à 80% et doivent se rencontrer. Mais le papa de la candidate pourrait tout bouleverser. La semaine passée, les téléspectateurs de M6 ont découvert que le père de famille souhaitait rencontrer le futur mari avant l'union à Gibraltar. Il a donc envoyé un message aux experts. Ont-ils accepté ? La réponse a été donnée lors de l'épisode Mariés au premier regard 2023 du 17 avril.

Si Maximilien a reçu l'approbation de ses parents, malgré leurs inquiétudes, Estelle était toujours dans le flou. C'est donc un peu abattue qu'elle a quitté le Sud de la France pour Paris, afin de trouver sa robe de mariée. Elle craignait la réponse des experts et n'a pas caché son stress. Si Estelle Dossin et Gilbert Bou Jaoudé ont refusé que le papa de la jeune femme rencontre Maximilien, ils ont proposé à Georges-Henri, le père du futur marié, de le faire à sa place.

Une annonce particulière

"Ce que j'ai a annoncer à Maximilien et ses parents est délicat", a confié Estelle Dossin avant de retrouver Maximilien et sa famille pour cette grande révélation. "Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit mon père qui aille rencontrer cet homme. J'ai toute confiance en lui. Ça me met un coup de pression supplémentaire", a confié le jeune homme.

Estelle Dossin était présente lors de cette rencontre, afin qu'aucune information précise sur les futurs mariés ne soit divulguée. "Deux lieux éloignés de plusieurs centaines de mètres ont été choisis pour que chacun se prépare à cette rencontre décisive, sans qu'aucun participant ne se croise. Puis Bullent et Georges-Henri se rendront seuls au rendez-vous", a confié la voix off.

Cette rencontre se passera-t-elle bien ? La suite au prochain épisode