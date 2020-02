Estelle Mossely enceinte : joli baby bump au défilé Guillarmé

La Fashion Week anime une fois de plus la capitale. Les créateurs accueillent les fashionistas et les stars sur les front row de leurs défilés et, mercredi 26 février, c'était au tour de Christophe Guillarmé de présenter sa collection de prêt-à-porter. Un événement organisé au Balajo, dans le 11e arrondissement.

Autour du créateur, on a ainsi pu voir diverses personnalités venues le soutenir comme la boxeuse Estelle Mossely. La médaillée olympique, enceinte de son deuxième enfant avec Tony Yoka, a pris la pose dans une robe fuchsia laissant voir un baby bump qui grossit à vue d'oeil. Elle a visiblement beaucoup apprécié le défilé qu'elle a partagé dans la story de son compte Instagram. "Bravo monsieur !", a-t-elle commenté. En a-t-elle profité pour lui commander quelques vêtements de grossesse stylés ?

Il fallait également compter sur la présence de la comédienne Tonya Kinzinger, Marine Boyer, Amanda Scott, Laetitia Fourcade, Léa Djadja, Éléonore Sarrazin ou encore Emmanuelle Boidron, Adeline Blondieau et sa fille Wilona Hubert, Hapsatou Sy, Laurence Roustandjee, Patricia Contreras, Saïda Jawad, Myriam Charleins, Marine Boyer, Lison di Martino (Miss Île-De-France 2017), Blanca Blanco, Agatha Maksimova, Pierre Barde, Meryl Denis... On a aussi pu découvrir la jolie Adèle de Fontenay qui n'est autre que la petite-fille de Geneviève de Fontenay.

Notons également la présence de Rachid M'Barki et sa compagne Bouchra, Aria Crescendo, Anthony Colette, Hofit Golan, Eva Colas (première dauphine de Miss France 2018)...