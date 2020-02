Estelle Mossely enceinte : ventre très arrondi, elle s'impatiente !

Ce futur bébé sera le deuxième enfant issu du mariage entre Estelle Mossely et Tony Yoka. Au moment de l'annonce de sa grossesse, en octobre dernier, elle avait révélé dans le même message être séparée de son homme. "Une bonne nouvelle s'accompagnant aussi, parfois, de son lot de déception, je vous annonce aujourd'hui ma séparation avec Tony Yoka. Cette décision, quelle qu'en soit la raison est une décision douloureuse. Mais la femme que je suis ne peut que rester fidèle à ses valeurs et à son éducation. Nous avons vécu le meilleur comme le pire et vous entendrez peut-être derrière cette annonce des choses vraies, certainement aussi des choses fausses", avait-elle déclaré.

Cette séparation n'étant officiellement plus d'actualité, Estelle Mossely et Tony Yoka avaient célébré ensemble leur second anniversaire de mariage, le 8 janvier dernier à l'hôtel George V de Paris. "Joyeux second anniversaire de mariage à ma femme Estelle Mossely, une autre année et un autre enfant à venir", avait tendrement écrit le champion olympique sur Instagram. Pour rappel, Estelle Mossely et Tony Yoka sont parents d'un petit Ali, âgé de deux ans et demi.