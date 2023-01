Etienne Daho et son fils caché, de rares confidences : "Peut-être qu'ensuite il y en a eu d'autres..."

Très secret concernant sa vie privée, Etienne Daho avait révélé être père d'un garçon lors d'une interview avec le magazine Next en 2014. Abandonné par son père alors qu'il n'était encore qu'un enfant, le chanteur a confié avec beaucoup de sincérité avoir reproduit les mêmes erreurs que celui qu'il considère comme un simple géniteur. "Je vous ai dit que je ressemblais un peu à mon père... On réalise parfois qu'on reproduit les mêmes erreurs que ses parents... Je suis le père d'un garçon. Il est né quand j'avais 17 ans, à Rennes. Je m'en suis soucié, oui, sur injonction de ma mère. Et peut-être qu'ensuite il y en a eu d'autres, vu la vie que j'ai menée...", a-t-il confié avec honnêteté.

En effet, l'interprète du titre Week-end à Rome a très mal vécu le départ de son père lorsqu'il avait "4-5 ans". "Il était venu au Cap Falcon [où Daho a grandi, NDLR] en Jeep avec des amis, il m'a serré très fort dans ses bras, ne m'a rien dit et il est parti. Ma mère, mes deux soeurs et moi ne l'avons jamais revu et n'en avons jamais parlé." a-t-il révélé aux journalistes de L'Obs.

Pris de regrets vis-à-vis de son fils, ce père avait tenté de reprendre contact avec celui-ci dans les années 1980 en se rendant à l'un de ses concerts à l'Olympia. Peine perdue pour le pauvre homme qui a constaté sûrement avec beaucoup de tristesse que son fils ne souhaitait absolument pas le revoir ou faire sa connaissance. Il meurt quelques années plus tard sans avoir réussi à se réconcilier avec son enfant.

Il ne faut jamais fuir ce que l'on est

"Il est décédé en 1990, expliquait Étienne Daho dans Paris Match, en 2007. Du coup, je suis parti pour Londres. J'ai longtemps dit que c'était pour d'autres raisons, mais la vérité est là. Son départ m'a remué. J'ai tout arrêté. Sa mort a eu beaucoup plus d'impact sur moi que ce que j'imaginais. Mais il ne faut jamais fuir ce que l'on est. C'est mon histoire, je n'y changerai pas grand-chose."

Aujourd'hui, le fils d'Etienne Daho devrait être âgé de 49 ans. Père et fils n'ont malheureusement jamais établi une quelconque relation. "Trop compliqué" pour le chanteur.